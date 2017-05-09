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В ДТП с мотоциклом погибло двое
В Краснодаре 8 мая приблизительно в 22:15 произошло ДТП между мотоциклом и легковым автомобилем.
По предварительным данным водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Молодой парень водитель и его пассажирка погибли на месте проишествия.
Фотографии выложили в социальные сети очевидцы.
На данный момент следственными органами проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия