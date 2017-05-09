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/Происшествия/

В ДТП с мотоциклом погибло двое

В Краснодаре 8 мая приблизительно в 22:15 произошло ДТП между мотоциклом и легковым автомобилем.

По предварительным данным водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Молодой парень водитель и его пассажирка погибли на месте проишествия.

Фотографии выложили в социальные сети очевидцы.

На данный момент следственными органами проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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