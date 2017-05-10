Задержан водитель, сбивший трёх подростков и скрывшийся с места ДТП

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В районе полуночи в Туапсинском районе неустановленный автомобиль сбил трех несовершеннолетних пешеходов и скрылся с места ДТП.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия и опроса потерпевших выяснила, что ДТП произошло около 20 часов 30 минут в селе Кривенковское на улице Спорной. По предварительным данным, водитель двигался со значительным превышением скорости.

Подростки стояли у края проезжей части, у силового железного ограждения. После ДТП травмированные пешеходы 13-15 лет были обследованы в медучреждении. Им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ДПС установили автомобиль, сбивший подростков, а также личность водителя, предположительно находящегося в момент аварии за рулем. Через непродолжительное время 26-летний житель города Туапсе был задержан и доставлен в отдел полиции. Результат медицинского освидетельствования показал, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в отношении задержанного составлены протоколы по части 2 и 3 ст.12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю