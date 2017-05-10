В Майкопе беременная женщина сломала бедро во время осмотра военной техники

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На выставке военной техники и вооружения, проходившей в Майкопе, перевернулась гаубица.

В Городском парке культуры и отдыха Майкопа проходила выставка техники и вооружения, посвящённая Дню Великой победы 9 мая.

По предварительным данным 122-мм гаубица Д-30 перевернулась из-за зрителей, которые на неё залезли. Артиллерийское орудие находилось в походном положении со сложенными станинами.

В результате опрокидывания гаубицы пострадала женщина на четвертом месяце беременности. Она госпитализирована с повреждением бедра.

Видео и фото происшествия были размещены очевидцами в социальных сетях.

Источник: пресс-служба МЧС Адыгеи