Военные инженеры ЮВО готовы к весенним паводкам

/Происшествия/

В Ростовской области с инженерными подразделениями Южного военного округа (ЮВО) проводятся тактико-специальные занятия по наведению мостов и переправ в ходе ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе специальных занятий личный состав понтонно-мостового подразделения инженерной бригады учится наводить мосты и переправы через водную преграду для обеспечения переправы не только личного состава и военной техники, но и для оказания помощи гражданскому населению.

Военные инженеры отрабатывают задачи с применением переправочно-десантной техники, в том числе плавающих транспортёров ПТС-2. Кроме того, на случай возникновения паводковых ситуаций, военнослужащие выполняют нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.

Личный состав понтонных взводов осуществляют сброс звеньев понтона в воду, где их собирают в перевозные паромы грузоподъемностью 60 и 170 тонн, шириной по 7 метров, при этом длина их составляет 20 до 60 метров соответственно.

При помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 специалисты обеспечивают переправу колесной и гусеничной техники, а также населения на противоположный берег реки Северский Донец шириной до 230 м.

Всего на тактико-специальные занятия привлечено около 300 военнослужащих, задействовано более 50 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и речные звенья с автомобилями.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа