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В Ростовской области на территорию колонии пытались перебросить 17 мобильных телефонов
При обходе прилегающей к исправительному учреждению территории были замечены двое неизвестных, которые при приближении сотрудников убежали, выбросив при этом пакет.
Происшествие произошло ночью 11 мая.
При досмотре в пакете были обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, в которых находилось 17 мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, а также девять гарнитур.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Источник: пресс?служба ГУ ФСИН по Ростовской области
Категория: Новости / Происшествия