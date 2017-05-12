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/Происшествия/

В Ростовской области на территорию колонии пытались перебросить 17 мобильных телефонов

При обходе прилегающей к исправительному учреждению территории были замечены двое неизвестных, которые при приближении сотрудников убежали, выбросив при этом пакет.

Происшествие произошло ночью 11 мая.

При досмотре в пакете были обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, в которых находилось 17 мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, а также девять гарнитур.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: пресс?служба ГУ ФСИН по Ростовской области

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Категория: Новости / Происшествия

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