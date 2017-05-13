В детской больнице Махачкалы умер ребенок

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Следственный комитет России по Республике Дагестан проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка в махачкалинской больнице.

12 мая 2017 года на одном из Интернет порталов опубликовано сообщение о гибели ребенка в Детской Республиканской клинической больнице в городе Махачкале, сообщает пресс-служба Следственного Комитета.

Согласно сообщению СМИ, в декабре 2016 года сразу после рождения, ввиду тяжелого состоянии (родился недоношенным, имелись заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом), в реанимационное отделение больницы поступил ребенок. После длительного лечения 10 мая 2017 года ребенок скончался в больнице.

По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СК России по Республике Дагестан