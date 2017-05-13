В Новороссийске пропал безвести мужчина

/Происшествия/

Управление МВД России по г. Новороссийску разыскивает без вести пропавшего Ширина Анатолия Анатольевича 1967 года рождения, который 6 мая 2017 года ушел из дома по адресу п. Цемдолина и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид около 50 лет, рост около 175 см., средней полноты, лицо овальное европейского типа, волосы прямые белокурые, коротко стрижен, имеет круглую родинку на волосяном покрове головы. Много курит. Страдает психическим расстройством и возможно потерей памяти.

Был одет в джинсовую куртку синего цвета, джинсовые брюки, туфли черного цвета. При себе имеет паспорт на имя Ширина Анатолия Анатольевича и медицинские препараты.

Уважаемые жители города, кто обладает какой - либо информацией о месте нахождения данного гражданина просим обратится в полицию по телефонам: 02 (с мобильного 102), 26-71-79, 8-918-4982290

Источник: пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску