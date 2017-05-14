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/Происшествия/

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за надвигающейся плохой погоды.

До конца 14 мая, а также 15 и 16 мая по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Местами в крае прогнозируется сильный дождь, ливень с грозой, градом, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В высокогорных районах города Сочи, а также Туапсинского, Мостовского и Апшеронского районов порывы ветра ожидаются до 22 м/с.

Также в горах Краснодарского края выше 2500 м и в горах МО Сочи выше 1500 м лавиноопасно.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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