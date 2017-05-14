В Анапе из незаконного оборота изъято 320 литров алкоголя

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В Анапе прошёл рейд по контролю за оборотом алкогольной продукции.

В одном из магазинов поселка Витязево 30-летняя местная жительница продавала алкоголь без разрешительной документации. В отношении женщины был составлен административный протокола по части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Еще одно нарушение полицейские выявили в одном из кафе станицы Благовещенская. Индивидуальный предприниматель реализовывала алкогольную продукцию без необходимой лицензии. В отношении 41-летней местной жительницы составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации«Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Из кафе было изъято более 150 стеклянных бутылок рома, виски, водки и вина.

Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 320 литров незаконной алкогольной продукции.

Административные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю