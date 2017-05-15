На Орлиных скалах Сочи разбился альпинист

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Спасатели Сочи эвакуировали альпиниста, который сорвался со скалы.

14 мая в 17:00 спасателям позвонил мужчина и сообщил, что с Орлиных скал (Хостинский район) сорвался альпинист. По словам звонившего, в результате падения мужчина получил травмы различной степени тяжести и находится без сознания.

Прибыв на место, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего со скального участка. Им оказался сочинец 1953 года рождения. На жестких носилках мужчину транспортировали к туристической тропе Агурского ущелья.

На спуске у мужчины перестал прощупываться пульс и ему провели сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие к месту происшествия сотрудники скорой помощи продолжили реанимацию. К сожалению, совместные действия спасателей и врачей результатов не принесли. Сотрудники МЧС транспортировали погибшего мужчину из горно-лесной местности и передали сотрудникам полиции.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России