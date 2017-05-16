В Чечне двое детей отравились моющим средством

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Оставленные без присмотра дети получили химическое отравление.

Прокуратурой Грозненского района организовала проверку по сообщению об отравлении 2-х малолетних детей химикатами.

Как выяснилось, дети, оставшись без присмотра, употребили моющее средство, перелитое в пластиковую бутылку.

По результатам доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии родителя состава преступления.

Учитывая, что причиной отравления явилось ненадлежащее исполнение матерью своих родительских обязанностей, прокуратурой района инициировано ее привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Материал об административном правонарушении находится в производстве уполномоченного органа.

Источник: пресс-служба прокуратуры Чечни