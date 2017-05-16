В Белореченском районе полицейский подозревается в смертельном ДТП

/Происшествия/

В Белореченском районе полицейский подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла женщина.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела МВД России по Курганинскому району. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 14 мая 2017 года мужчина двигался на автомобиле «Lexus» по улице Железнодорожной в городе Белореченске, где допустил наезд на переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе 26-летнюю женщину. В результате ДТП ей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте. В ходе допроса водителем даны признательные показания.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю