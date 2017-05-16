Эпидемия шифровальщика WannaCry: что произошло и как защититься

/Происшествия/

12 мая началась эпидемия трояна-шифровальщика WannaCry — похоже, происходит это по всему миру. Эпидемией мы это называем потому, что очень уж велики масштабы. За один только день Касперский насчитал более 45 000 тысяч случаев атаки, но на самом деле их наверняка намного больше.

Что произошло?

О заражениях сообщили сразу несколько крупных организаций, в том числе несколько британских клиник, которым пришлось приостановить работу. По сторонним данным, WannaCry заразил уже более 200 000 компьютеров. Собственно, именно поэтому к нему и приковано столько внимания.

Больше всего атак пришлось на Россию, но также от WannaCry серьезно пострадали Украина, Индия, Тайвань, всего же мы обнаружили WannaCry в 74 странах. И это за один только первый день атаки.

Что такое WannaCry?

В целом WannaCry — это эксплойт, с помощью которого происходит заражение и распространение, плюс шифровальщик, который скачивается на компьютер после того, как заражение произошло.

В этом и состоит важное отличие WannaCry от большинства прочих шифровальщиков. Для того, чтобы заразить свой компьютер, обычным, скажем так, шифровальщиком, пользователь должен совершить некую ошибку — кликнуть на подозрительную ссылку, разрешить исполнять макрос в Word, скачать сомнительное вложение из письма. Заразиться WannaCry можно, вообще ничего не делая.

WannaCry: эксплойт и способ распространения

Создатели WannaCry использовали эксплойт для Windows, известный под названием EternalBlue. Он эксплуатирует уязвимость, которую Microsoft закрыла в обновлении безопасности MS17-010 от 14 марта этого года. С помощью этого эксплойта злоумышленники могли получать удаленный доступ к компьютеру и устанавливать на него собственно шифровальщик.

Если у вас установлено обновление и уязвимость закрыта, то удаленно взломать компьютер не получится. Однако исследователи «Лаборатории Касперского» из GReAT отдельно обращают внимание на то, что закрытие уязвимости никак не мешает работать собственно шифровальщику, так что, если вы каким-либо образом запустите его, патч вас не спасет.

После успешного взлома компьютера WannaCry пытается распространяться по локальной сети на другие компьютеры, как червь. Он сканирует другие компьютеры на предмет наличия той самой уязвимости, которую можно эксплуатировать с помощью EternalBlue, и если находит, то атакует и шифрует и их тоже.

Получается, что, попав на один компьютер, WannaCry может заразить всю локальную сеть и зашифровать все компьютеры, в ней присутствующие. Именно поэтому серьезнее всего от WannaCry досталось крупным компаниям — чем больше компьютеров в сети, тем больше ущерб.

WannaCry: шифровальщик

WannaCry как шифровальщик (его еще иногда называет WCrypt, а еще, почему-то, порой зовут WannaCry Decryptor, хотя он, по логике вещей, вовсе даже криптор, а не декриптор) делает все то же самое, что и другие шифровальщики — шифрует файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку. Больше всего он похож на еще одну разновидность печально известного троянца CryptXXX.

Он шифрует файлы различных типов (полный список можно посмотреть тут), среди которых, конечно же, есть офисные документы, фотографии, фильмы, архивы и другие форматы файлов, в которых может содержаться потенциально важная для пользователя информация. Зашифрованные файлы получают расширение .WCRY (отсюда и название шифровальщика) и становятся полностью нечитаемыми.

После этого он меняет обои рабочего стола, выводя туда уведомление о заражении и список действий, которые якобы надо произвести, чтобы вернуть файлы. Такие же уведомления в виде текстовых файлов WannaCry раскидывает по папкам на компьютере — чтобы пользователь точно не пропустил. Как всегда, все сводится к тому, что надо перевести некую сумму в биткоин-эквиваленте на кошелек злоумышленников — и тогда они якобы расшифруют файлы. Поначалу киберпреступники требовали $300, но потом решили поднять ставки — в последних версиях WannaCry фигурирует цифра в $600.

Также злоумышленники запугивают пользователя, заявляя, что через 3 дня сумма выкупа увеличится, а через 7 дней файлы невозможно будет расшифровать. Мы не рекомендуем платить злоумышленникам выкуп — никаких гарантий того, что они расшифруют ваши данные, получив выкуп, нет. Более того, в случае других вымогателей исследователи уже показывали, что иногда данные просто удаляют, то есть и возможности расшифровать не остается физически, хотя злоумышленники требуют выкуп как ни в чем не бывало.

Как регистрация домена приостановила заражение и почему это еще не все

Интересно, что исследователю под ником Malwaretech удалось приостановить заражение, зарегистрировав в Интернете домен с длинным и абсолютно бессмысленным названием.

Оказывается, некоторые образцы WannaCry обращались к этому домену и, если не получали положительного ответа, устанавливали шифровальщик и начинали свое черное дело. Если же ответ приходил (то есть домен был зарегистрирован), то зловред сворачивал какую-либо деятельность.

Обнаружив отсылку к этому домену в коде трояна, исследователь зарегистрировал его, таким образом приостановив атаку. За остаток дня к домену пришло несколько десятков тысяч обращений, то есть несколько десятков тысяч компьютеров удалось спасти от заражения.

Есть версия, что эта функциональность была встроена в WannaCry как рубильник — на случай, если что-то пойдет не так. Другая версия, которой придерживается и сам исследователь: что это способ усложнить анализ поведения зловреда. В исследовательских тестовых средах часто специально делается так, что от любых доменов приходили положительные ответы — и в этом случае в тестовой среде троян бы не делал ничего.

К сожалению, в новых версиях трояна злоумышленникам достаточно поменять доменное имя, указанное в «рубильнике», чтобы заражение продолжилось. Так что, вероятно, первый день эпидемии WannaCry не станет последним.

Способы защиты от WannaCry

К сожалению, на данный момент способов расшифровать файлы, зашифрованные WannaCry, нет. То есть с заражением можно бороться единственным способом — не допускать его.

Вот несколько советов, как избежать заражения или хотя бы уменьшить нанесенный урон:

Регулярно делайте резервные копии файлов и храните их на носителях, которые не постоянно подключены к компьютеру. Если есть свежая резервная копия, то заражение шифровальщиком — не трагедия, а всего лишь потеря нескольких часов на переустановку или чистку системы. Лень делать бэкапы самостоятельно — воспользуйтесь встроенным модулем в Kaspersky Total Security, он умеет автоматизировать этот процесс.

Устанавливайте обновления ПО. В данном случае всем пользователям Windows настоятельно рекомендуется установить системное обновление безопасности MS17-010, тем более что Microsoft выпустила его даже для официально более неподдерживаемых систем вроде Windows XP или Windows 2003. Серьезно, установите его вот прямо сейчас — сейчас как раз тот самый случай, когда это действительно важно.

Используйте надежный антивирус. Kaspersky Internet Security умеет обнаруживать WannaCry как локально, так и при попытках распространения по сети. Более того, встроенный модуль «Мониторинг активности» (System Watcher) умеет откатывать нежелательные изменения, то есть не позволит зашифровать файлы даже тем версиям зловредов, которые еще не попали в антивирусные базы.

Если у вас уже установлено наше защитное решение, рекомендуем сделать следующее: вручную запустить задачу сканирования критических областей и в случае обнаружения зловреда с вердиктом MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen (так наши антивирусные решения определяют WannaCry) перезагрузить систему.

Источник: Kaspersky