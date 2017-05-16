В Славянске-на-Кубани девушка пострадала при катании на аттракционе

/Происшествия/

В мае текущего года 18-летняя девушка, катаясь на аттракционе «Зиппер», повредила голову.

Проверка прокуратуры края установила, что 5 аттракционов не отвечали предъявляемым требованиям, не обеспечивали безопасность посетителей и обслуживающего персонала.

Не соблюдались требования ГОСТа к установке ограждения аттракционов «Зиппер», «Автодром» «Дракон», «Паурвей», «Карнавал». На аттракционе «Автодром» на пластиковом покрытии модуля машинок имелись механические повреждения. Несколько аттракционов не обеспечены 2 операторами по количеству посадочных мест. Ни один из аттракционов не оснащен стендами с правилами пользования, сведениями о возрастных ограничениях, противопоказаниях к пользованию по состоянию здоровья посетителей.

По решению суда индивидуальному предпринимателю впредь запрещено оказывать услуги в развлекательной сфере и эксплуатации аттракционов. Передвижные аттракционы приостановили деятельность.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края