Кубанских кайтеров выгнали с Бугазской косы в Анапе

/Происшествия/

Инцидент произошел недалеко от станицы Благовещенской. О случившемся рассказал тренер по кайтсерфингу клуба «Унесенные ветром» Сергей Феофилактов.

По словам тренера, некая группа людей погрузила имущество клуба на трактор и вывезла за пределы Бугазской косы. В процессе у одного из жилых прицепов помяли бампер. Лагерь не стационарный, у живущих в нем — несколько жилых прицепов на колесах и быстровозводимый сарай для оборудования. Феофилактов сказал, что человек, который это сделал, известен в кайт-лагерях на косе как Константин.

«Меня не было в этот момент, но мне рассказывали, что когда они грузили наше имущество в трактор, там присутствовал участковый. Он предупредил их, что они действуют незаконно, но ничего не предпринял», — сказал Феофилактов.

По его словам, на въезде на косу сидят люди и взимают с въезжающих плату, при этом у них нет правоустанавливающих документов. Кайтерам вручали предписание о том, что они должны покинуть территорию, потому что находятся там без согласования с администрацией комплекса «Бугазская коса» и занимаются коммерческой деятельностью, «связанной с водными видами спорта». По словам Феофилактова, они не занимались коммерческой деятельностью.

«Мы надеялись, что сможем узаконить свою деятельность, и оказывать платные услуги [по обучению кайтсерфингу], но не получилось. Поэтому мы решили учить людей бесплатно, поставили несколько объявлений, повесили их в соцсетях», — сказал он, добавив, что кайтеры тоже самое объясняли участковому.

Феофилактов добавил, что кайтеры были готовы заплатить за свое пребывание на косе, но при наличии законного договора, который никто не составил.

В июне 2016 года Анапский городской суд запретили взимать деньги за проезд на Бугазскую косу и устанавливать там шлагбаумы. Ранее индивидуальный предприниматель незаконно установил КПП и шлагбаум на въезде на косу и ограничил свободный доступ отдыхающих к Черному морю и Кизилташскому лиману. С проезжающих взимали плату.

Однако после того, как судебные приставы демонтировали КПП, на следующий день там появился зонт, а вместо шлагбаума повесили цепочку.

Источник: Юга.ру