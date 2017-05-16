Чайхана Новороссийск
Курс валют
56.53
61.84
/Происшествия/

В Ростове женщина сбросила с лестницы свою дочь

Следователями Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство дочери.

По данным следствия 16 мая женщина, 1986 года рождения, находясь вместе с малолетней дочерью, 2012 года рождения, в помещении корпуса №17 поликлиники для взрослых ЦГБ им. Семашко в г. Ростове-на-Дону, бросила ребенка с лестничного пролета второго этажа на лестничный пролет первого этажа. В результате ребенок получил телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа, комы II степени и других и был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, ими устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Женщине вменяется покушение на убийство малолетнего по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ.

Источник: пресс-служба СКР по Ростовской области

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 25 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Волгограде задержали трех человек по делу о взрыве в жилом доме

В Краснодаре легковушка сбила толпу людей на тротуаре

Антон Носик. Ну, здравствуй, украинское чучхэ

В Ростове женщина сбросила с лестницы свою дочь

В Канаде состоялся дебют хорошо сохранившегося динозавра

Ливнёвые канализации Новороссийск