В Ростове женщина сбросила с лестницы свою дочь

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Следователями Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство дочери.

По данным следствия 16 мая женщина, 1986 года рождения, находясь вместе с малолетней дочерью, 2012 года рождения, в помещении корпуса №17 поликлиники для взрослых ЦГБ им. Семашко в г. Ростове-на-Дону, бросила ребенка с лестничного пролета второго этажа на лестничный пролет первого этажа. В результате ребенок получил телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа, комы II степени и других и был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, ими устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Женщине вменяется покушение на убийство малолетнего по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ.

Источник: пресс-служба СКР по Ростовской области