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/Происшествия/

Частично прекращена подача воды в ст. Тамань

В связи с устранением повреждения на разводящих водопроводных сетях филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» по адресу ст. Тамань Темрюкского района ул. К.Маркса, 132 на время ремонтных работ с 12.00 часов 17 мая 2017 года будет прекращена подача воды потребителям Южной части ст. Тамань:

ул.Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Энгельса, ул. Декабристов, ул. Володарского, ул. Заозерная, ул. Приозерная, ул. Строителей, ул. К.Либкнехта, ул. Возрождения, ул.Калинина, ул. Лебедева.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

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Категория: Новости / Происшествия

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