В Новороссийске водитель Мерседеса GLK 300 с московскими номерами устроил массовое ДТП

/Происшествия/

По информации из соцсетей водитель автомобиля Мерседеса GLK 300 (77 регион) двигаясь по Анапскому шоссе в сторону центра наехал на бордюр, после чего автомобиль потерял управление и налетел на 4 авто. Пострадавших нет.

По информации от лиц представившихся как знакомые водителя мерседеса, автомобиль двигался со скоростью порядка 80км/ч. Однако, автомобилисты со стажем утверждают, что попасть в занос на автомобиле такого класса в тех дорожных условиях и на скорости 80км/ч крайне сложно.