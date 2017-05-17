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/Происшествия/

В Новороссийске водитель Мерседеса GLK 300 с московскими номерами устроил массовое ДТП

По информации из соцсетей водитель автомобиля Мерседеса GLK 300 (77 регион) двигаясь по Анапскому шоссе в сторону центра наехал на бордюр, после чего автомобиль потерял управление и налетел на 4 авто. Пострадавших нет.

 

По информации от лиц представившихся как знакомые водителя мерседеса, автомобиль двигался со скоростью порядка 80км/ч. Однако, автомобилисты со стажем утверждают, что попасть в занос на автомобиле такого класса в тех дорожных условиях и на скорости 80км/ч крайне сложно.

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Категория: Новости / Происшествия

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