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/Происшествия/

В Ставрополе найдена бочка с килограммом тротила

В Ставрополе обезвредили бочку, в которой находилось взрывчатое вещество.

Житель города Ставрополя сообщил, что обнаружил металлическую бочку, в которой, предположительно, находится взрывчатое вещество.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специалист инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. Полицейские оцепили прилегающую территорию, после чего, взрывотехник ОМОН приступил к идентификации подозрительных предметов.

Осмотр показал, что обнаруженные предметы являются тротиловыми шашками в количестве пяти штук, общим весом один килограмм.  К предметам прикреплено неустановленное устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром. Сотрудник Росгвардии обезвредил боеприпасы. Изъятое направленно на исследование.

Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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