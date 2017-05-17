В Дагестане умер пострадавший от взрыва гранаты школьник
В Дагестане скончался десятилетний мальчик, получивший ранения при взрыве гранаты в компьютерном клубе в селе Агвали Цумадинского района.
После происшествия ребенка прооперировали и поместили в реанимационном отделении, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но ранения оказались слишком тяжелыми.
Инцидент произошел утром 24 апреля в частном компьютерном клубе села Агвали Цумадинского района. Восьмиклассник местной школы погиб на месте, еще десять человек были госпитализированы.
Как ранее сообщала Муниципальная новостная лента, следствие считает, что в указанное помещение гранату принес один из подростков. Как он пояснил следователям, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал.
Источник: Российская Газета
Категория: Новости / Происшествия