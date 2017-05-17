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/Происшествия/

В Краснодаре нашли тело повешенной девушки

В садовом товариществе «Наука» Краснодара 17 мая было обнаружено тело 23-летней девушки.

По предварительным данным, перед происшествием девушка рассталась с парнем. 

Тело погибшей около 01:00 обнаружила местная жительница, она и вызвала сотрудников полиции. Личность погибшей установили, это 23-летняя уроженка Узбекистана. 

«Установлено, что погибшая приехала на заработки около полугода назад. Предсмертной записки девушка не оставила», — рассказал один из следователей СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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