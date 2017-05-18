Поток украинских пользователей "уронил" VPN от Opera

/Происшествия/

Вечером 17 мая случился сбой в работе виртуальной частной сети Opera VPN, который коснулся многих крупных городов России. РосКомСвобода обнаружила перебои в работе приложения примерно в 19:00 по московскому времени. Как мы выяснили потом в ходе опроса наших пользователей, проблема коснулась многих.

При обращении в службу поддержки приложения пользователи получали такой ответ:

«Примите наши извинения, поскольку из-за неожиданно большого притока пользователей, вызванного вчерашней блокировкой [российских] социальных сетей в Украине, наши системы некоторое время имели небольшие проблемы с подключением пользователей. В данный момент проблема решена. Если вы продолжаете испытывать проблемы, обратитесь по адресу support@operavpn.com.

Причина побудившая миллионы украинцев обратиться к VPN сервисам введенный Петром Порошенко запрет на работу российских соцсетей, почтовых служб и других сервисов на территории Украины. Позже приложение Opera VPN исчезло из украинских App Store и Google Play.

Как мы ранее писали, Всего через сутки после введения украинскими властями запрета на доступ для граждан Украины к российским соцсетям и почтовым сервисам лидером по поисковым запросам украинского сегмента Интернет стали сервисы, позволяющие обойти этот запрет.