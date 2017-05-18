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/Происшествия/

Следственный комитет опроверг информацию о нападении на школьника в Анапе

По сообщению СМИ со ссылкой на СК СК по Краснодарскому краю школьник получил травмы при падении с турника.  Первоначальная информация о нападении на ребенка в пригороде Анапы не соответствует дествительности. 

- Прибывший следователь пообщался со школьником в присутствии матери, когда тот пришел в сознание. По словам ребенка, он упал с турника «Змейка», расположенного на территории школы в поселке Витязево, - рассказала порталу "Кубанские Новости" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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Категория: Новости / Происшествия

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