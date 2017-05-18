В Дагестане обезвредили бомбу мощностью в 40 кг тротила

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В Гумбетовском районе Дагестана взрывотехники обезвредили взрывное устройство мощностью в 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Самодельное взрывное устройство в виде 50-литровой пластиковой бочки со взрывчатой смесью обнаружили 18 мая в лесополосе недалеко от селения Цанатли.

«Бомба была закопана в землю. Обезвредили на месте при помощи накладного заряда. Ее мощность составила 40 кг в тротиловом эквиваленте», — сообщает источник.

Он также отметил, что взрывное устройство принадлежало участнику незаконного вооруженного формирования Махачу Таймурадову, которого силовики ликвидировали в ходе спецоперации в 2014 году.

17 мая в Ставрополе сотрудники Росгвардии обезвредили бочку, в которой находились пять тротиловых шашек общим весом 1 кг.

Источник: Юга.ру