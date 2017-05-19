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Двое призывников похитили флаги России со здания кинотеатра

В Кореновском районе сотрудники ОМВД на одной из улиц города заметили двух молодых людей, которые шли с флагами Российской Федерации. Триколоры ранее были установлены на здании местного кинотеатра.

Увидев сотрудников полиции, злоумышленники бросили один из флагов и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители задержали 19-летнего жителя г. Кореновска в нескольких километрах от места совершения преступления. В руках злоумышленника находился второй похищенный флаг.

В Отделе полиции задержанный сознался в содеянном и пояснил, что со своим знакомым решил отметить призыв в армию. После распития спиртного молодые люди проходили мимо кинотеатра и похитили триколоры с флагштоков.  

Второго подозреваемого сотрудники полиции задержали по месту жительства.

В настоящее время следственным отделом о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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