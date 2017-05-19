В Успенском районе в ДТП погибли три человека

/Происшествия/

Авария произошла 19 мая около 12:30 на 190-м км федеральной автодороги «Кавказ» в районе села Успенское.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Kia.

«В результате аварии на месте погибли водитель и 21-летний пассажир отечественного автомобиля, а также водитель иномарки — 27-летний местный житель», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Источник: Юга.ру