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В Краснодаре электричка сбила 17-летнего подростка

Происшествие случилось около 13:00 на перегоне завод Седина — Краснодар 1.

По словам пресс-секретаря краснодарского ЛУ МВД на транспорте Натальи Олефиренко, учащийся десятого класса перебегал железную дорогу в неустановленном месте. Известно, что ребенок был без наушников. 

В результате происшествия подросток получил многочисленные травмы, в том числе ранения головы и был госпитализирован. Состояние пострадавшего остается тяжелым. 

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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