В Краснодаре электричка сбила 17-летнего подростка

/Происшествия/

Происшествие случилось около 13:00 на перегоне завод Седина — Краснодар 1.

По словам пресс-секретаря краснодарского ЛУ МВД на транспорте Натальи Олефиренко, учащийся десятого класса перебегал железную дорогу в неустановленном месте. Известно, что ребенок был без наушников.

В результате происшествия подросток получил многочисленные травмы, в том числе ранения головы и был госпитализирован. Состояние пострадавшего остается тяжелым.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Источник: Юга.ру