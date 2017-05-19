Курс валют
57.16
63.65
/Происшествия/

В Сочи произошло обрушение в жилом доме после взрыва

В одноэтажном жилом доме в центре Сочи 19 мая произошёл взрыв с обрушением стен и крыши.

В 20:46 19 мая диспетчеры службы МЧС по Краснодарскому краю получили сообщение о взрыве по ул. Грибоедова в Центральном районе Сочи.

В 20:52 ч по прибытию пожарных подразделений и проведению разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного жилого дома без горения.

На месте работает 39 человек и 13 единиц техники, от МЧС России – 12 человек  личного состава и 5 единиц техники. Проводятся поисково-спасательные работы и установка оборудования для разбора завалов. Предварительно, под завалами возможно находятся люди.

 

 

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 31 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

Обладательница медали за героизм совершила жестокое убийство

Информацию о зараженных ВИЧ-инфекцией шприцах распространяли через мессенджеры

По факту отравления ребёнка соком возбуждено уголовное дело

В Сочи произошло обрушение в жилом доме после взрыва

Добровольно принудительный "культурный" поход