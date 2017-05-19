В Сочи произошло обрушение в жилом доме после взрыва

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В одноэтажном жилом доме в центре Сочи 19 мая произошёл взрыв с обрушением стен и крыши.

В 20:46 19 мая диспетчеры службы МЧС по Краснодарскому краю получили сообщение о взрыве по ул. Грибоедова в Центральном районе Сочи.

В 20:52 ч по прибытию пожарных подразделений и проведению разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного жилого дома без горения.

На месте работает 39 человек и 13 единиц техники, от МЧС России – 12 человек личного состава и 5 единиц техники. Проводятся поисково-спасательные работы и установка оборудования для разбора завалов. Предварительно, под завалами возможно находятся люди.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю