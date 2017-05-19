По факту отравления ребёнка соком возбуждено уголовное дело

/Происшествия/

Возбуждено уголовное дело после того, как 4-летняя получила ожог ротовой полости, выпив купленного в магазине сока.

По данным следствия, днем 15 мая текущего года дедушка вместе с внучкой купили фруктовый сок в одном из продуктовых магазинов в городе Буденновске. По приходу домой 4-летняя девочка выпила сок, при этом получив химический ожог ротовой полости, после чего сок попробовал дедушка и хозяин магазина в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения. Девочка госпитализирована в больницу.

В настоящее время по уголовному делу для установления состава жидкости, находившейся в упаковке сока, назначена судебно-химическая экспертиза, устанавливаются обстоятельства ее приобретения, проводятся следственные действия, направленные на установление лица его совершившего и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственным комитетом Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Источник: СКР по Ставропольскому краю