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/Происшествия/

На Ставрополье водитель врезался в автомобиль ГИБДД и погиб

В Нефтекумском районе Ставропольского края водитель ВАЗ врезался в патрульный автомобиль и погиб.

По сообщению регионального УГИБДД у водителя был неисправен ближний свет фар. На требование остановить автомобиль водитель не отреагировал и попытался скрыться.

На участке трассы Ачикулак - Махмуд - Мектеб водитель ВАЗ выскочил на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем патруля ГИБДД. Нарушитель погиб на месте, двое сотрудников госавтоинспекции множество ранений различной тяжети и были экстренно госпитализированы.

Проверка пказала, что водитель уже был лишёл водительского удостоверения за отказ от медосведетельствования. Также он десяток раз получал административные взыскания за различные нарушения ПДД.

На данный момент продолжается проверка всех обстоятельств происшествия.

Источник: Российская Газета

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Категория: Новости / Происшествия

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