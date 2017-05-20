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Дом в Сочи, пострадавший от взрыва газа, официально не был газифицирован
Дом в Сочи по ул. Грибоедова, в котором произошло обрушение от взрыва, не был официально подключен к газовому оборудованию.
Об этом сообщили в пресс-службе компании "Сочигоргаз". "Дом на Грибоедова не был газифицирован официально. Договора на техническое обслуживания газового оборудования с владельцами нет", - сказал представитель агентства.
В результате взрыва газа погибла женщина. Мужчина, который текже находился в доме, доставлен в четвертую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии.
По уточненным сведениям, в одноэтажной пристройке к двухэтажному частному дому взорвался газовый баллон.
Источник: ТАСС
Категория: Новости / Происшествия