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Ребенок пострадал на горном ралли в Сочи

Во время проведения этапа чемпионата Краснодарского края по шоссейным гонкам пострадал маленький ребёнок.

По свидетельствам очевидцев во время прохождения трассы на дороге на гору Большой Ахун один из гонщиков не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, за которым стояла маленькая девочка, оставленная родителями без присмотра.

По словам организаторов соревнований, система безопасности на трассе была организована на должном, профессиональном уровне. Установленный на сложном участке трассы бетонный блок частично погасил силу удара, ребёнок остался жив, но получил лёгкие травмы.

На место оперативно прибыла бригада "скорой помощи", но в госпитализации не было необходимости. Водитель не пострадал.

Источник: Maks Portal

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Категория: Новости / Происшествия

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