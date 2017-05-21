Житель Ростовской области натравил овчарку на фельдшера скорой

/Происшествия/

24 февраля 2017 года в г. Зернограде мужчина натравил свою собаку на фельдшера скорой помощи, прибывшую по его вызову. В результате укуса собаки женщине были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

18 мая 2017 года по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

19 мая 2017 года руководителем Зерноградского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области инициировано изъятие материалов уголовного дела из органов полиции и передача его для производства предварительного расследования в указанное следственное подразделение.

Источник: пресс-служба СКР по Ростовской области