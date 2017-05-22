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/Происшествия/

В Брюховецкой электропоезд насмерть сбил мужчину

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя, на станции Брюховецкая Краснодарского Края.

По версии следствия, 21 мая примерно в 19:05 минут на 1535 км станции Брюховецкая, местный житель сидел на рельсах. В это время по железной дороге двигался электропоезд. Локомотивная бригада, увидев мужчину, незамедлительно подала световые и звуковые сигналы. Местный житель продолжал сидеть, не реагируя на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, продолжая подавать звуковые сигналы. В последний момент, мужчина стал пытаться сойти с рельс, но из-за небольшого расстояния электропоезд сбил мужчину. Он скончался на месте происшествия.   

В настоящее время проводятся проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: пресс-служба Южного СУТ СК РФ

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Категория: Новости / Происшествия

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