В Брюховецкой электропоезд насмерть сбил мужчину

/Происшествия/

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя, на станции Брюховецкая Краснодарского Края.

По версии следствия, 21 мая примерно в 19:05 минут на 1535 км станции Брюховецкая, местный житель сидел на рельсах. В это время по железной дороге двигался электропоезд. Локомотивная бригада, увидев мужчину, незамедлительно подала световые и звуковые сигналы. Местный житель продолжал сидеть, не реагируя на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, продолжая подавать звуковые сигналы. В последний момент, мужчина стал пытаться сойти с рельс, но из-за небольшого расстояния электропоезд сбил мужчину. Он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: пресс-служба Южного СУТ СК РФ