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/Происшествия/

В Ейском районе в ДТП попал пьяный мотоциклист без прав и шлема

В Ейском районе 21 мая в результате аварии пострадали два человека

ДТП случилось на одной из улиц станицы Камышеватской около 16:00. По предварительным данным, пьяный 36-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» не справился с управлением и съехал с дороги. Мотоцикл опрокинулся, на водителе не было шлема, сообщает отдел прропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель мотоцикла и его 45-летний пассажир получили травмы. Проводится проверка.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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