В Темрюкском районе в ДТП погиб грудной ребенок

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В Темрюкском районе 21 мая произошла авария, при которой погиб ребенок.

ДТП случилось на трассе Темрюк — станица Фонталовская около 16:00. По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-21099 на закгрулении дороги не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в столб. В момент столкновения оторвало заднюю дверь автомобиля. Семимесячный ребенок выпал из машины, младенца перевозили в люльке от коляски, которую не зафиксировали ремнями. Ребенок умер по пути в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Также в аварии пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу для осмотра.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водитель любого транспортного средства при перевозке малолетних детей должен максимально обезопасить их пребывание в автомобиле. Согласно действующим правилам дорожного движения, перевозить детей до 12 лет возможно лишь при использовании специального удерживающего устройства (автокресла или автолюльки)», — отметили в отделе пропаганды.

Источник: Юга.ру