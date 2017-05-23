На Ставрополье оползень повредил дома, газопровод, водовод и дорогу, людей переселяют

/Происшествия/

В результате обильных дождей на территории с. Донская Балка Ставропольского края произошёл оползень грунта, повредивший инфраструктуру района.

Сдвиге грунта был замечен утром 22 мая. Наблюдались оползневые процессы. До сих пор существует вероятность повреждения жилых домов находящихся в районе прохождения оползневых процессов. Было нарушено газоснабжение посёлка, повреждён водопровод и электросеть. Также была повреждена дорога проходящая через посёлок. Есть повреждения стен нескольких домов.

В 14.00 22 мая проведено заседание КЧС и ОПБ и введён режим ЧС.

На данный момент восстановлено газо-, электро- и водоснабжение. Среди местного населения жертв нет. Принято решение об отселении 17 человек из 6 домов по родственникам и знакомым внутри населенного пункта. Планируется проведение комиссионного обследование домовладений на предмет возможности проживания и оценка материального ущерба.

Источник: ГУ МЧС по Ставропольскому краю