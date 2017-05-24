В Крымском районе по факту исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело

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23 мая начались поиски безвести пропавшей 12-летней 12-летней Арины Данькиной. Следственный комитет открыл уголовное дело по факту исчезновения ребёнка.

Мать Арины Данькиной обратилась в полицию Крымского района 23 мая. По факту исчезновения ребёнка следственным отделом было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 22 мая 2017 года Данькина вышла из дома, расположенного по улице Кирова в хуторе Новопокровском Адагумского сельского поселения. С тех пор домой девочка не возвращалась, на связь не выходила и ее местонахождение не установлено. С целью установления обстоятельств исчезновения малолетней следственным отделом по Крымскому району СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ.

Приметы пропавшей: на вид 10 лет, рост 150 см, волосы русые длинные. Была одета в олимпийку оранжевого цвета на молнии, джинсы, синие шлепки с узором в виде цветка, в руках сумка черного цвета.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД, представители администрации, казаки и волонтёры. Расследование уголовного дела продолжается.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Арины Данькиной, следствие просит сообщить об этом по телефону 8(918) 317-40-82.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю