В Анапе после ДТП перевернулся и загорелся автомобиль

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В Анапе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся и загорелся.

В соцсетях появилось видео последствий происшествия. На видео видно, что повреждены не менее пяти автомобилей. Один из них перевёрнут на крышу и выгорел до основания.

Авария произошла на перекрёстке улиц Тургенева и Ивана Голубца. По предварительным данным, машины столкнулись из-за нарушения правил проезда перекрестка. О количетве пострадавших точных сведений нет.