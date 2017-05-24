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На Кубани подтоплено четыре населённых пункта

В Мостовком районе Краснодарского края произошло подтопление четырёх населённых пунктов. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

В результате неблагоприятных метеоявлений на территории Мостовского района сформировались так называемые склоновые стоки, которые попали в реку Чехрак и забили подмостовые пространства. В результате чего произошли частичные подтопления п. Красный Кут, х. Северный, х. Славянский, с. Унароково. Из зоны подтопления выведены 11 человек.

Заблаговременно было организовано дежурство и подготовлена инженерная техника, что позволило в очень короткие сроки расчистить подмостовые пространства и пропустить скопившуюся воду. 

По состоянию на 12:00 обстановка стабилизировалась, в настоящий момент в 3 населенных пунктах вода сошла, остается подтопленным 1 частное домовладение с. Унароково. Погибших и пострадавших нет, потенциально опасные и социально значимые объекты не пострадали.

Оказывается адресная помощь населению, дальнейшее ухудшение ситуации не прогнозируется.

К реагированию привлечены 75 человек, 24 единицы техники.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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