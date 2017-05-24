Курс валют
56.56
63.62
/Происшествия/

В Сочи BMW упал в обрыв, водитель погиб

В Сочи 24 мая в результате ДТП автомобиль свалился с обрыва.

Авария произошла в 6:00 на улице Ивановской в Адлерском районе. По предварительным данным, 41-летний водитель BMW ехал с превышением скорости. На мокром участке трассы мужчина не справился с управлением, врезался в металлический отбойник, из-за чего машина опрокинулась в обрыв.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

По факту аварии проводят проверку.

Источник: «Кубань 24»

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 69 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

В Краснодаре осудили двух мужчин, избивших семью с несовершеннолетним ребенком

Жителя Лабинска задержали после десяти лет в бегах

В Краснодаре бывший полицейский подозревается в получении взятки в 400 тысяч

Отключения электроэнергии в Новороссийске на 25 мая

В Славянском районе у пьяного закладчика нашли 30 свертков с наркотиками