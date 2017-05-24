В Сочи BMW упал в обрыв, водитель погиб

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В Сочи 24 мая в результате ДТП автомобиль свалился с обрыва.

Авария произошла в 6:00 на улице Ивановской в Адлерском районе. По предварительным данным, 41-летний водитель BMW ехал с превышением скорости. На мокром участке трассы мужчина не справился с управлением, врезался в металлический отбойник, из-за чего машина опрокинулась в обрыв.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

По факту аварии проводят проверку.

Источник: «Кубань 24»