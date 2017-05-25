В Иркутской области и Красноярском крае сгорели 144 жилых дома. Два человека погибли

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В Иркутской области и Красноярском крае сгорело 144 жилых дома в десяти населенных пунктах. В Канске Красноярского края в пожаре погибли два человека.

На данный момент сообщается, что в Красноярском крае сгорели 129 домов. От 250 до 450 человек остались без жилья.

О резком осложнении ситуации с пожарами в Красноярском крае в МЧС сообщили 24 мая. Из-за сильных ветров в регионе горение травы перешло в жилой сектор. "Группировка по тушению пожаров увеличивается, уже задействованы пять воздушных судов и три пожарных поезда", - сказал заместитель главы МЧС Павел Барышев.

Ранее Управление Сибирского регионального центра МЧС сообщало, что в Красноярском крае и Иркутской области от пожара удалось оградить почти 5,5 тыс. частных жилых домов.

Источник: ТАСС