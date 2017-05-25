Жители Лабинского района привлечены к административной ответственности за незаконную реализацию саженцев

/Происшествия/

Сегодня продается большое количество посадочного материала, происхождение которого установить невозможно, и покупая такие саженцы, через несколько лет можно разочароваться, не получив ожидаемого урожая.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при проведении внеплановых выездных контрольно-надзорных мероприятий в отношении лиц, занимающихся, реализацией семенного и посадочного материала на территории Лабинского района были выявлены нарушения.

Установлено, что двое граждан в местах несанкционированной торговли реализовывали посадочный материал плодово-ягодных культур (яблоня, груша, вишня, абрикос, персик) общим количеством 115 шт., без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, что является нарушением ст. 26,31 Федерального закона от 17.12.1997 г №149-ФЗ «О семеноводстве».

По итогам проверок в отношении двух граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

Приобретая посадочный материал необходимо обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ в области семеноводства реализация партий посадочного материала допускается при наличии акта апробации и протокола испытаний или сертификата соответствия.