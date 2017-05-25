Пограничники задержали браконьеров грабивших Кизилташский лиман

/Происшествия/

В отношении сотрудника одного из органов исполнительной власти региона и его подельников пограничники возбудили уголовное дело за незаконную добычу креветки травяной в Кизилташском лимане. Жители Краснодарского края причинили ущерб водным биологическим ресурсам Азово-черноморского рыбохозяйственного бассейна более чем на 600 тысяч рублей.

В марте текущего года в акватории самого крупного лимана российского юга, в котором по правилам рыболовства запрещен любой промысел, пограничники выявили группу лиц, которые извлекали из установленных накануне орудий промысла ценный улов и доставляли его на берег. Однако сразу после того, как рыбаки уложили добытые биоресурсы в багажник небольшого российского внедорожника, их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. У нарушителей природоохранного законодательства изъяли четыре пропиленовых мешка, в которых находилось свыше 24 тысяч экземпляров креветки травяной.

В настоящее время в отношении группы браконьеров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы или крупный штраф. Следственные действия продолжаются.

*Травяная креветка семейства Palaemonidae — представитель десятиногих ракообразных. самая многочисленная из нескольких видов креветок, обитающих в Черном море. У берегов Крыма встречается повсеместно. Ее длина 7-8 см. Этот вид заселяет обширные мелководные заливы, где держится у дна в зарослях водорослей и морской травы — зостеры. Рачок способен менять окраску в зависимости от окружающего фона.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю