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/Происшествия/

В Адыгее прорвало дамбу

На территории Республики Адыгея введён режим ЧС, в связи с паводком и прорывом дамбы.

С 26 мая введён режим ЧС республиканского уровня, который будет действовать на территории Шовгеновского, Красногвардейского, Кошехабльского и Гиагинского районов Адыгеи.

По состоянию на 6 часов утра 26 мая, в республике подтоплены 225 подворья, 13 жилых домов, 1 трансформаторная подстанция, 1 водозаборная скважина, разрушено 2 пешеходных моста. В зоне подтопления дождевыми паводками оказалось 14 населенных пунктов в 3 муниципальных образованиях («Кошехабльский район», «Гиагинский район», «Шовгеновский район»).

Накануне из-за ливневых дождей и подъема уровня воды в реке Фарс ситуация осложнилась и произошел прорыв защитной дамбы в а. Хакуринохабль.

Для экстренной ликвидации прорывов дамб привлечена группировка ГУ МЧС России по РА, Комитета РА по делам ГО и ЧС, выделена необходимая инженерная техника, осуществляется подвоз инертных материалов. Всего на месте подтопления работает 310 человек, 57 единиц техники.

Источник: пресс-служба администрации Республики Адыгея

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Категория: Новости / Происшествия

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