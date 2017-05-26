В Краснодаре разыскивают пьяного мужчину с пистолетом

/Происшествия/

Полиция Краснодара разыскивает нетрезвого мужчину с пистолетом, предлагавшего оружие ребенку.

По информации, появившейся в интернете, пьяный мужчина с пистолетом на улице Ставропольской, находясь среди людей, давал в руки оружие малолетнему ребенку.

В полицию сообщение о молодом человеке поступило около 11:20, однако к приезду правоохранителей мужчина уже скрылся.

«Личность молодого человека установили. Сейчас ведутся его поиски», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также необходимо установить, настоящее оружие или игрушка была с собой у молодого человека.

Источник: Юга.ру