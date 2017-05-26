Курс валют
56.07
63.01
/Происшествия/

Главу городского поселения в Краснодарском крае приговорили к обязательным работам

Глава Черноморского городского поселения Северского района Краснодарского края привлечен к административной ответственности.

Это стало следствием неисполнения решения суда о переселении  нескольких граждан из аварийного жилья.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем  предпринят весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В частности, в отношении должника вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, глава поселения был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), на него наложен административный штраф на общую сумму 10 тысяч рублей.

Данный штраф своевременно оплачен не был. Более того, должник попытался оспорить наложение штрафа в судебном порядке. В результате разбирательств, длившихся несколько месяцев начальник Северского районного отдела – старший судебный пристав Д.Ю. Севрюкова отстояла свою позицию. Следствием этого факта стало привлечение главы сельского поселения к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Рассмотрев административный материал, мировой судья судебного участка № 265 Северского района Краснодарского края, назначил должнику  наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Фото. кадр их к/ф «Операция „Ы“ и другие приключе?ния Шурика»

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

27-28 мая в Москве пройдет Чемпионат мира по World of Tanks – The Grand Finals 2017

Сергей Доренко попросил у министра образования введения курса атеизма

Подразделения Южного военного округа получили почетное наименование «Ударные»

МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность

Главу городского поселения в Краснодарском крае приговорили к обязательным работам