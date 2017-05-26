Главу городского поселения в Краснодарском крае приговорили к обязательным работам

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Глава Черноморского городского поселения Северского района Краснодарского края привлечен к административной ответственности.

Это стало следствием неисполнения решения суда о переселении нескольких граждан из аварийного жилья.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем предпринят весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В частности, в отношении должника вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, глава поселения был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), на него наложен административный штраф на общую сумму 10 тысяч рублей.

Данный штраф своевременно оплачен не был. Более того, должник попытался оспорить наложение штрафа в судебном порядке. В результате разбирательств, длившихся несколько месяцев начальник Северского районного отдела – старший судебный пристав Д.Ю. Севрюкова отстояла свою позицию. Следствием этого факта стало привлечение главы сельского поселения к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Рассмотрев административный материал, мировой судья судебного участка № 265 Северского района Краснодарского края, назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Фото. кадр их к/ф «Операция „Ы“ и другие приключе?ния Шурика»

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю