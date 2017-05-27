В Минеральных Водах из-за подтопления погибли два человека

/Происшествия/

26 мая текущего года в одном из домовладений СНТ «Автомобилист» местными жителями обнаружены тела проживавших там 52-летнего мужчины и 57-летней женщины.

Следственным отделом проводится проверка. В настоящее время следователем для установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Достоверно причина смерти в настоящее время не установлена. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение.

По данным на 27 мая, подтоплены 1 тыс. 789 домов, в которых живет 5 тыс. 531 человек, из них 954 ребенка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю. За сутки рост составил 1 тыс. 415 домов, 4 тыс. 422 человека и 744 ребенка.

Источник: СК России по Ставропольскому краю