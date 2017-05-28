В Новороссийске очередной «Шумахер» разбил машину

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Сегодня ночью водитель автомобиля Hyundai Solaris двигаясь с большой скоростью по ул Магистральная (Новорсосийск) не справился с управлением в результате чего автомобиль перевернулся.

По версии водителя опубликованному в соцсетях, он ехал с разрешенной скоростью когда его подрезал неизвестный автомобиль. Избегая столкновения водитель слишком резко крутанул руль, в результате машину занесло и она перевернулась. В результате ДТП пострадавших нет.

Стоит напомнить, что это не первое ночное ДТП проходящее по одной схеме.

Фото ДТП Новороссийска. Новости с дорог края.