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/Происшествия/

В Динском районе женщина погибла в ДТП

В Динском районе 27 мая произошла авария, в результате которой погибла женщина.

ДТП случилось около 13:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем Nissan выехала на встречку и врезалась в ВАЗ 21102. После столкновения погибла 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

С травмами госпитализировали водителя и пассажира ВАЗ-21102. Водитель иномарки не пострадала. Проводится проверка.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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