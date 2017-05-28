В Динском районе женщина погибла в ДТП

/Происшествия/

В Динском районе 27 мая произошла авария, в результате которой погибла женщина.

ДТП случилось около 13:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем Nissan выехала на встречку и врезалась в ВАЗ 21102. После столкновения погибла 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

С травмами госпитализировали водителя и пассажира ВАЗ-21102. Водитель иномарки не пострадала. Проводится проверка.

Источник: Юга.ру